Virginia Fonseca revela as atrações da festa de 1 ano da filha, Maria Alice

Festa de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, terá grandes atrações, entre elas Léo Santana e Galinha Pintadinha

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 17h11

Na próxima segunda-feira, 30, Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) realizarão a festinha de 1 ano da filha, Maria Alice.

Na última terça-feira, 24, a influenciadora decidiu usar suas redes sociais para revelar alguns detalhes do evento, que contará com grandes atrações, entre elas show de Léo Santana (34) e da Galinha Pintadinha.

Durante o vídeo, a loira contou que a festa tem previsão de início às 17h e que já cantará os parabéns às 18h, porque a filha fica sonolenta as por volta das 19h.

Além de crianças, a festa contará com a presença de muitos adultos, de variadas idades, por isso, contará com atrações musicais de peso, começando por um show oficial da Galinha Pintadinha, depois, uma apresentação de Di Paullo e Paulino, uma participação de Zé Felipe e por fim, Léo Santana.

A ideia é que Zé volte para o palco, para realizar mais uma parte do show, com expectativa de término as 2 horas da manhã.

Ainda no vídeo, Virginia contou que a herdeira usará um vestido fofo com desenho de frutas, bem no clima do tema da festa que é Tutti Frutti. Além de todas as atrações, o evento contará com brinquedos, pinturas, recreação e um berçário para as crianças dormirem.

Confira o vídeo que Virginia Fonseca fez revelando as atrações da festa da filha, Maria Alice: