Zé Felipe exibe novas fotos fofas com a filha caçula, Maria Flor

O cantor Zé Felipe compartilhou a foto com filha caçula, Maria Flor, e explodiu o fofurômetro das redes sociais

Zé Felipe (24) usou seu Instagram nesta terça-feira, 31, para compartilhar fotos super fofas com a filha caçula, Maria Flor, de 3 meses.

"Com minha florzinha, papai te ama", legendou o cantor na publicação na rede social. Ele e Virginia Fonseca (23) também são pais de Maria Alice, de quase 2 anos.

Os fãs do cantor encheram a publicação de elogios, "Quanto amor", disse uma, "Lindos", escreveu outra. "Amores", se derreteu Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. “Zé Felipe é Zé filipa”, comentou uma quarta seguidora apontando a similaridade entre pai e filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Na segunda-feira, 30, Virginia Fonseca foi barrada pelo marido, Zé Felipe, ao tentar compartilhar o momento do dia de calor na segunda-feira, 30, na piscina de sua mansão. Usando um biquíni animal print, a empresária quis posar com o bumbum empinado na beira da piscina, mas acabou sendo impedida pelo cantor.

Na foto, publicado em seu perfil no Instagram, Zé aparece com a cara fechada para a câmera, na frente do bumbum da influenciadora. "Eu só queria fazer uma foto na piscina", escreveu Virginia ao legendar a publicação, usando emojis de risadas. Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão e se divertiram com o registro.

Virginia é criticada após mostrar apartamento que comprou para amigo

Virginia Fonseca se envolveu em uma nova polêmica ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal. No início desta semana, a influenciadora tornou-se viral após publicar um vídeo em seu canal no Youtube em que mostra a sua mais nova aquisição: um apartamento em Goiânia, que será a moradia de Hebert, funcionário da empresária e um de seus amigos próximos.

Ainda no relato, Virginia contou que o amigo está se mudando para a cidade e que passará a morar sozinho, por isso, quis ajudá-lo neste momento delicado. Ela ainda explicou que comprou o imóvel em uma região específica, próximo a outro amigo, Tomtom, que também é seu stylist, para que todos estejam próximos e facilitem a rotina.