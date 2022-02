Zé Felipe deixa seus fãs babando ao exibir momento divertido ao lado de Maria Alice: ''Que fofos!''

Zé Felipe deixou seus fãs babando ao exibir um momento muito divertido que viveu ao lado de Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 16h40

Nesta segunda-feira, 31, Zé Felipe (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de Maria Alice (8 meses).

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com a herdeira, enquanto ambos fazem biquinho para as lentes das câmeras e a pequena usa um boné do papai, super largo em sua cabeça.

Na legenda, ele apenas escreveu: "Boa tarde".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que fofos!", disse um. "Lindos!", falou outro. "A cara do papai dela!", escreveu um terceiro.

Zé Felipe só lança hit!

Recentemente, Zé Felipe emplacou seis músicas no Top 50 do Spotify e celebrou o feito com um post em suas redes sociais.

"6 MÚSICAS no TOP 50 do Spotify. Quero agradecer vocês por tudo o que estamos vivendo! Gratidão e muita felicidade. Deus sempre no comando de tudo. Deus nos abençoe! Xama", escreveu ele na ocasião.

Confira o clique de Zé Felipe se divertindo com a filha, Maria Alice: