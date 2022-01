Zé Felipe celebra sucesso das últimas músicas e agradece fãs: ''Gratidão e muita felicidade''

O cantor Zé Felipe conquistou seis músicas no Top 50 no Spotify e comemorou com os fãs

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 14h03

Zé Felipe (23) é um verdadeiro sucesso!

O cantor emplacou seis músicas no Top 50 do Spotify e, claro, fez uma publicação especial para agradecer aos fãs.

No perfil do Instagram, o marido de Virgínia Fonseca (22) compartilhou um vídeo mandando um recado para o seu público e celebrou o sucesso de Toma Toma Vapo Vapo com MC Danny, Malvada, Revoada no Colchão com Marcynho Sensação, Depende com DJ Guuga e Wesley Safadão, Vontade de Morder com Simone e Simaria e Senta Danada com Os Barões da Pisadinha.

"6 MÚSICAS no TOP 50 do @spotifybrasil. Quero agradecer vocês por tudo o que estamos vivendo! Gratidão e mta felicidade. Deus sempre no comando de tudo. Deus nos abençoe! Xama", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores também fizeram questão de parabenizá-lo: "Você arrasa!", "Você merece demais, só música boa", "Que venham muito mais", comentaram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ZÉ FELIPE