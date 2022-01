Virgínia Fonseca e Zé Felipe comemoram 8 meses de Maria Alice

Com ensaio especial, Virgínia Fonseca e Zé Felipe celebram oitavo mesversário da filha e encantam a web

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 15h18

Neste domingo, 30, Virgínia Fonseca (22) e Zé Felipe (23) celebraram mais um mesversário encantador da filha, Maria Alice.

Como tema do ensaio especial de 8 meses da pequena, os papais, que sempre a chamam de tutti, explodiram o fofurômetro com a doçura do tutti-frutti.

“8 meses da nossa Tutti! Quem disse que ela não faria o clipe dela?! Parabéns minha vida, muita saúde, alegria e paz na sua vida e tempo, vai com calma”, escreveram na legenda do post.

Logo os comentários ficaram lotados de elogios para a menina. “A coisinha mais linda do Brasil”, disse um. “Toda perfeitinha”, declarou outro. “Ela tá crescendo tão rápido”, afirmou mais um.

Recentemente, o casal conquistou o público com mais um sucesso, Malvada, que conta com os vocais de Zé Felipe e uma coreografia contagiante de Virgínia.