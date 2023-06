Yanna Lavigne se derrete ao mostrar Bruno Gissoni, com a filha: "Meus amores"

Atriz Yanna Lavigne compartilha cliques inéditos do marido, Bruno Gissoni, com a filha do casal, Amélia; veja

Na última segunda-feira, 26, a atriz Yanna Lavigne encheu seu feed de amor ao compartilhar uma série de lindos clique nas redes sociais em que o marido, Bruno Gissoni aparece na companhia da filha caçula do casal, a pequena Amélia, que tem apenas um ano e quatro meses.

Em seu perfil no Instagram, a artista se declarou ao dividir as fotos encantadoras do marido com a herdeira em selfies no elevador do apartamento da família e arrancou elogios dos fãs ao exibir a pequena fazendo caras e bocas no espelho do local. "Bora começar a semana. Meus amores!", disse ela na legenda da postagem.

Encantados pela fofura da bebê , os seguidores de Yanna Lavigne não pouparam os elogios nos comentários da publicação. "Amélia mostrando o mood de cada dia da semana", disse um."Ahhhhh Nao! A carinha de sapeca", admirou mais um. "Amélia já é muito atriz, não dá pra aguentar tamanha fofura", falou outra. "A carinha dela, que perfeição!", reparou um quarto.

Gissoni e Lavigne se conheceram em 2011 durante uma oficina de atores. No entanto, foi apenas no carnaval de 2013 que o romance entre os pombinhos fluiu. Além da pequena Amélia, o casal também são pais de Madalena, que que completou 6 anos, no dia 26 de maio.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YANNA LAVIGNE:

