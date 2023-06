Mãe duas vezes, Yanna Lavigne choca com dança do ventre: 'Passado'

Yanna Lavigne choca ao exibir corpo fora do comum ao fazer dança do ventre; veja o vídeo

A atriz Yanna Lavgine impressionou ao compartilhar um vídeo dançando. Neste domingo, 04, a famosa, que é mãe de duas meninas, Madalena, de 5 anos, e Amélia, de um ano, surpreendeu ao mostrar sua habilidade na dança do ventre.

Usando uma roupa especial para a prática, a esposa do ator Bruno Gissoni mostrou seu gingado com muita beleza. A artista ainda colocou uma saia com "moedinhas" para dar mais movimento e brilho ao movimento.

De barriga de fora, Yanna Lavigne chocou com sua boa forma. "Acharam que a mama não ia dar uma palinha das aulas? A dança do ventre é um ritual sagrado anterior à mais antiga civilização reconhecida historicamente, a dos sumérios em 6.500 a.C. reverenciavam a Grande Mãe, que se manifestava sob a forma da deusa Inanna. Povos como os mesopotâmicos e egípcios criam que Deus era FEMININO, associado a uma Divina Mãe. A veneração às divindades femininas era parte integrantes das tradições sagradas mais antigas", explicou a famosa na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza e charme da atriz. "Linda", escreveu Grazi Massafera. "Meu deus", exclamou Bruno Gissoni ao ver o vídeo da esposa. "Jesus amado, o corpo dessa jovem mãe de duas crianças", exclamou uma internauta. "Passado", escreveram.

Ainda recentemente, Yanna Lavigne arrancou mais elogios ao surgir de biquíni. Aos 33 anos, ela tem duas filhas com Bruno Gissoni, com quem está casada desde 2018. Tempos atrás, o casal decidiu morar em um sítio em Minas Gerais.

Veja o vídeo de Yanna Lavigne dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne, mulher de Bruno Gissoni, fala sobre viajar com as filhas: ''Não é fácil''

A atriz Yanna Lavigne curtiu viagem para Fernando de Noronha na companhia da família e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o momento. A artista, que costuma falar sobre a maternidade real na web, compartilhou registros do marido, Bruno Gissoni, em que ele aparece na praia ao lado das duas filhas do casal, Madalena, e a pequena Amélia.

"Vocês são a minha melhor escolha sempre. Viajar com crianças não é fácil, desde malas infinitas e horas que não passam antes do destino final. O receio que só acaba quando a viagem também acaba, mas só terei certeza se eu… permitir. Escolher que a viagem aconteça, entubar as previsões ansiosas. E se for perrengue, baixar a imunidade, e se faltar remédio??", iniciou a famosa.

"Então, e se não formos? Num emaranhado de “e se?” Deixei acontecer. Nenhum monstro da insegurança aconteceu. Poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Eu curti minha família como se eu tivesse no mundo dos sonhos, como já diria a Madalena", continuou.

Ao finalizar, Yanna fez questão de agradecer pela parceria do marido e se declarou para a família. "Estar com vocês é sonho bom, é sonhar acordada. Cada vez mais tô deixando de ser a colaboradora da equipe. Me sinto autora da minha ilustre obra, e você meu amor @brunogissoni obrigada por permitir que esse caminho aconteça. Eu amo vocês do fundo da minha alma", disse ela.