Yanna Lavigne se declara no aniversário da filha, Madalena: ''Meu raio de luz''

Atriz Yanna Lavigne posta fotos e comemora aniversário de 6 anos da filha mais velha, Madalena, da relação com Bruno Gissoni

A mamãe coruja Yanna Lavigne (33) encheu seu feed de amor na última quinta-feira, 25, ao comemorar mais um ciclo de vida da filha mais velha com o ator Bruno Gissoni (36), a pequena Madalena!

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos encantadora da aniversariante do dia com a família e em meio à natureza. Na legenda do post, ela declarou todo seu amor no aniversário de 6 anos da primogênita.

"Meu raio de luz. Que me ensina e honra minha vinda aqui na terra, meu maior feito são vocês", disse Yanna na publicação.

Nos stories, Lavigne mostrou que iniciaram o dia com uma celebração para a herdeira, ao lado de sua mãe, Lucia Lavigne, que fez aniversário no dia 24, e encantou ao mostrar a caçula, Amélia, de um aninho, comendo bolo.

Confira a declaração de Yanna Lavigne para a filha, Madalena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Mãe de duas, Yanna Lavigne mostra momento fofo da caçula e se derrete

Mãe coruja, a atriz Yanna Lavigne encantou os seguidores na quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo fofíssimo de sua filha mais nova com o ator Bruno Gissoni, com quem também tem Madalena.

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um momento encantador de Amélia, de um aninho. Nas imagens, a menininha aparece ao lado de um gatinho, tentando se aproximar e brincando com o animal. A pequena chamou atenção da web e esbanjou fofura ao surgir admirando o pet, dando "oi" para ele e colocando as mãozinhas no rosto. A famosa ainda declarou seu amor pelas herdeiras.

"Como é lindo o olhar da primeira vez, do encanto, da pureza, da conexão genuína. Lindo é ter a sorte de viver minha vida com as minhas crias", disse ela.