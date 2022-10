Viviane Araujo rebate críticas por ter babás para ajudá-la com o filho: ''É muito chato''

Atriz Viviane Araujo desabafa sobre críticas por ter contratado duas babás para ajudar nos cuidados com Joaquim e fala de rede de apoio

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 12h00

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) aproveitou estar conversando com os seguidores nesta segunda-feira, 17, para comentar sobre as críticas que recebeu pelos cuidados com o filho.

Nos Stories de seu Instagram, a atriz surgiu treinando e rebateu os comentários sobre ter duas babás para ajudar com o bebê Joaquim, de um mês, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão.

"Vim aqui fazer um treino de uma horinha e voltar correndo pra casa", começou falando, dizendo que o bebê ficou com a babá. Na sequência, ela comentou sobre a importância das mulheres terem rede de apoio no puerpério: "É tão bom ela contar com algumas pessoas para ajudá-la nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. E nós, mulheres, termos uma rede de apoio nesse momento é de extrema importância. Seja como for: uma mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras. E, graças a Deus, eu consegui ter, eu pude colocar as enfermeiras para cuidarem comigo."

Em seguida, ela explicou que as babás não ficam 24 horas por dia. "Eu tenho uma enfermeira por dia, das 07h às 19h. E elas se revezam. Um dia é uma, outro dia é outra. E a noite sou eu e meu marido só. Não tem babá, não tem enfermeira", acrescentou.

Ao finalizar, Vivi pediu para que as pessoas parem de falar sobre o que não sabem. "Parem de falar, de criticar coisas que vocês não sabem. É muito chato! Vamos ver por outro lado, pelo lado positivo, pelo lado de que isso é uma ajuda para nós mães ter essa rede de apoio, seja ela qual for." Após o treino, Viviane Araujo surgiu amamentando o pequeno Joaquim.

Viviane Araujo rebate críticas sobre ter duas babás:

Viviane Araujo exibe barriga reta apenas um mês após parto

A atriz Viviane Araújo deixou os fãs impressionados ao mostrar que já está recuperando a sua forma de antes da gestação. A estrela surgiu com a barriga sarada à mostra ao curtir um dia de sol no Rio de Janeiro. No último final de semana, ela apareceu só de biquíni estampado ao renovar o bronzeado na área externa de sua casa. Na foto, Vivi deixou a barriga reta em evidência. Recentemente, a atriz contou que já emagreceu alguns dias após a gestação. Ela revelou que está com 67 quilos e ainda quer emagrecer mais um pouco. “A meta é 65 quilos, mas eu tenho que voltar a treinar”, disse ela, que já recebeu autorização médica para retomar sua rotina de exercícios.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!