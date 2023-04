Viúva do sertanejo Leandro anuncia o nascimento do quinto filho

Viúva do cantor sertanejo Leandro, Andréa Mota dá à luz Gabriel, seu quinto filho

A empresária Andréa Mota, que é conhecida por ter sido a viúva do cantor sertanejo Leandro, já é mamãe pela quinta vez. Vivendo um novo relacionamento com o empresário Fernando Alves Carmo, ela deu à luz Gabriel nesta semana.

Nas redes sociais, ela anunciou a chegada do filho recém-nascido com um post nos stories do Instagram. Ela mostrou uma foto dos pés do bebê e falou sobre seu nascimento. “Nosso anjo Gabriel chegou dia 18/04/23 às 20h30. Quanto amor! Obrigada meu Deus”, disse ela.

Vale lembrar que Andréa e Leandro tiveram dois filhos juntos , Lyandra, de 27 anos, e Leandrinho, de 25 anos. Em seu segundo casamento, ela teve três filhos, Fernando, Felipe e, agora, Gabriel. Além disso, ela é avó de José, filho de Lyandra, e Antônio, filho de Leandrinho.

Andréa estava com Leandro na época em que ele foi diagnosticado com câncer e faleceu pouco tempo depois. Ele morreu em 23 de junho de 1998 em decorrência de complicações da doença.

Filha de Leandro, Lyandra Costa exibe print de conversa com o tio Leonardo

A médica Lyandra Costa, que é filha do cantor Leandro (1961-1998), rebateu os comentários maldosos que diziam que ela não teria chamado a sua família para o seu casamento civil e que estaria distante da família. Porém, ela negou tudo ao exibir um print de uma conversa com o seu tio, o cantor Leonardo, irmão do seu pai, e exibiu o apoio que recebeu dele após se casar em uma cerimônia intimista.

No print, Leonardo mandou um recado carinhoso para a sobrinho após a união dela. “Deus abençoe vocês sempre, sua família linda. Parabéns pelo filho lindo. Que essa família maravilhosa prospere, Deus abençoe vocês. Tio Léo e Poliana”, disse ele. Então, a imagem ainda exibiu a resposta de Lyandra. “Oi tio! Muito obrigda. Amo muito vocês. Daqui um ano vamos fazer outro maior para a família. Esse foi só para formalizar”, disse ela.

Ao exibir o print da conversa, Lyandra ainda disse: “Não devo nada para ninguém! Mas tomara que agora parem de falar asneira e ficar criando fofoca no meu nome. Meus tios (todos, sem exceção) estão extremamente felizes por mim”.