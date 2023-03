Aos 47 anos, viúva do cantor Leandro mostra sua barriga de grávida

Vivendo um novo relacionamento, Andréa Mota, que é viúva do cantor Leandro, celebra sua gestação com nova foto da barriguinha em crescimento

A empresária Andréa Mota, que é viúva do cantor sertanejo Leandro, está grávida e mostrou o crescimento de sua barriga nas redes sociais. Aos 47 anos, ela espera o nascimento de um filho, fruto do casamento com o empresário Fernando Alves Carmo.

No Instagram, ela mostrou uma foto de sua barriga marcando ao usar um vestido justo. “No forninho”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Andréa e Leandro tiveram dois filhos, Lyandra e Leandrinho. Ela também é mãe de outros dois filhos e é avó de dois meninos.

Andréa estava com Leandro na época em que ele foi diagnosticado com câncer e faleceu pouco tempo depois. Ele morreu em 23 de junho de 1998 em decorrência de complicações da doença.

Lyandra Costa revela acidente doméstico

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, surpreendeu os fãs ao mostrar a sua calça jeans suja de sangue após um acidente doméstico. Ela contou que a porta de um armário caiu em cima dela e machucou o seu dedo.

A jovem sofreu uma fratura no dedo e precisou ir à emergência para ser atendida. Quando já estava bem, ela contou sobre o susto da situação. "Gente, está tudo bem comigo agora. Tive uma fratura no dedo. Uma porta, daquelas de correr, eu estava tentando arrumar uma do armário e ela saiu do trilho, caiu direto na minha unha e rachou a unha no meio, fraturou o osso", disse ela nos stories do Instagram.

E completou: “Estou muito triste, doeu muito, fiquei desesperada, mas agora está tudo bem, a gente suturou. [Uma amiga] Foi me encontrar, ela é especialista em unha, e eu fiquei muito desesperada quando eu vi, foi muito feio, esmagou meu dedo. E ela deu a primeira anestesia em mim, me salvou”.