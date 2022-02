Virginia Fonseca se surpreende com o tamanho da filha, Maria Alice: ''Vai com calma tempo''

A influenciadora Virginia Fonseca publicou um lindo registro com a filha e se espantou com o tamanho

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 11h57

Virginia Fonseca (22) usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 9, para falar da filha, Maria Alice.

A influenciadora digital compartilhou um registro com a herdeira, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe (23), e se surpreendeu com o tamanho da bebê de 8 meses.

Na imagem, mãe e filha aparecem agarradinhas durante o café da manhã.

"Olha o tamanhooo que a tutti ja ta gentttte, vai c calma tempooo!!!!! Te amo pequena", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Os admiradores não aguentaram a fofura e se derreteram: "Carinha de mamãe", "Tão fofas", "Ela tá a coisa mais preciosa", "A criança já nasceu com um glow up".

CONFIRA O CLIQUE DE VIRGINIA FONSECA E MARIA ALICE