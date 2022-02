Virginia mostra Maria Alice dentro de mala de viagem e brinca: ''Pra ir nos shows do papai''

Virginia Fonseca compartilha registro hilário da filha dentro da mala de viagem de Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 11h42

Zé Felipe (23) está com a agenda do final de semana lotada! E, parece que alguém quer acompanhá-lo nos shows.

Nesta sexta-feira, 04, Virginia Fonseca (22) postou uma foto hilária de Maria Alice (8 meses) dentro da mala de viagem do pai.

Na imagem, que foi postada no Instagram da influenciadora digital, é possível ver a bebê com uma cara muito fofa.

“Por aqui já temos neném entrando na mala do papai pra ir pros shows do final de semana”, brincou na legenda do post.

Não demorou para que o cantor deixasse um comentário: “O papai já tá com saudade de vocês”, admitiu.

Confira a foto que Virginia Fonseca postou de Maria Alice dentro da mala de viagem de Zé Felipe: