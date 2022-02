Zé Felipe se derrete por Virginia Fonseca e Maria Alice ao fazer flagra fofo delas: ''Melhor família do mundo!''

Zé Felipe se derreteu pelas mulheres de sua vida ao fazer um flagra fofo de Virginia Fonseca com Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 14h33

Nesta sexta-feira, 4, Zé Felipe (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique fofo da esposa, Virginia Fonseca(22) com a filha, Maria Alice (8).

O cantor publicou um clique onde sua amada aparece sendo maquiada, enquanto segurava a herdeira no colo, vivendo um momento carinhoso.

Na legenda, ele aproveitou para se declarar para as mulheres de sua vida: "Eu amo vocês demais vocês são bença de Deus melhor família do mundo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitas!", disse um. "Que gatinhas!", escreveu outro. "Lindas!", falou um terceiro.

Um papai babão!

Recentemente, Zé deixou seus fãs babando ao exibir um momento divertido que viveu ao lado de Maria Alice.

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com a herdeira, enquanto ambos fazem biquinho para as lentes das câmeras e a pequena usa um boné do papai, super largo em sua cabeça.

Confira o clique de Virginia Fonseca com Maria Alice: