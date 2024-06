Virginia Fonseca prepara de enxoval do filho: ‘Preciso de ajuda’

A influenciadora que é mãe de Maria Alice e Maria Flor está à espera seu terceiro filho, José Leonardo; Virginia está no seu sétimo mês

Virginia Fonseca entrou no terceiro trimestre da gravidez de José Leonardo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, e nesta sexta-feira, 07, revelou que está correndo com os preparativos para a chegada do menino. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice e Maria Flor, começou a planejar o enxoval do bebê por sugestão da sogra Poliana Rocha e confessou dificuldade em fazer o enxoval do pequeno.

Poliana então sugeriu que a nora respondesse um questionário sobre as necessidades futuras com o bebê. Virginia compartilhou algumas das respostas dela para as perguntas: "Por que decidiu fazer o enxoval?", "Foi ideia da minha sogra", respondeu ela na primeira questão.

"Qual é a sua principal expectativa com relação ao serviço?". "Uma ajuda, pois estou no terceiro filho e ainda tenho dificuldade", confessou ela na segunda. A influenciadora foi indicada a um trabalho de assessoria para a montagem do enxoval.

Com o aumento da família, a influenciadora e o marido irão se mudar de casa. O casal vai morar em uma mansão de 7 mil m², na cidade de Goiânia. Recentemente, nas redes sociais, Virginia contou que a mudança está prevista para o ano de 2025 e que tem sido motivo de ansiedade para a loira.

Virginia Fonseca diz estar ansiosa para mudar de casa

Mais cedo, a influenciadora digital celebrou a conclusão da reforma do novo lar de sua família e admitiu que está extremamente ansiosa com a mudança.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia falou sobre a demora da finalização da reforma do imóvel. "Tô nem acreditando, galera, que mês que vem a gente já muda para a casa nova. Dois anos em obra, dois anos pra mais", disse a loira.

A nora de Leonardo também disse que mal vê a hora de trocar de casa e ainda deu uma estimativa para a mudança. "Mais de 2 anos em obra e se Deus quiser mês que vem tamo morando na nossa casa nova. ANSIOSA NÃO, ALÉM", afirmou Virginia.