Virginia Fonseca diz estar ansiosa para mudar de casa: "Tô nem acreditando"

Com obra de sua mansão com Zé Felipe finalizada, Virginia Fonseca diz estar ansiosa para finalmente mudar de casa; confira!

A obra da mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe está finalizada! Nesta sexta-feira, 7, a influenciadora digital celebrou a conclusão da reforma do novo lar de sua família e admitiu que está extremamente ansiosa com a mudança.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia falou sobre a demora da finalização da reforma do imóvel. "Tô nem acreditando, galera, que mês que vem a gente já muda para a casa nova. Dois anos em obra, dois anos pra mais", disse a loira.

A nora de Leonardo também disse que mal vê a hora de trocar de casa e ainda deu uma estimativa para a mudança. "Mais de 2 anos em obra e se Deus quiser mês que vem tamo morando na nossa casa nova. ANSIOSA NÃO, ALÉM", afirmou Virginia.

Foto: Reprodução / Amazon

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe conta com diversos luxos e detalhes excêntricos. A casa inclui quartos com closets e banheiros luxuosos, além de spa, adega, área de brinquedos, piscina com cascata, lareira, além de uma grande área verde.

Virginia Fonseca revela se Lucas Guedez está morando em sua mansão

Mais cedo nesta sexta-feira, 7, Virginia Fonseca falou sobre sua amizade com o influenciador Lucas Guedes. Os dois são muito próximos e ele é uma presença constante em sua casa e na sua rotina. Com isso, os internautas ficaram curiosos e perguntaram se ele foi morar com a influencer. Porém, ela negou.

Virginia reagiu ao ser questionada se ele está morando em sua casa. “Infelizmente não [risos]”, disse ela. Então, a estrela explicou o carinho enorme de sua família pelo amigo.

“A gente ama a companhia do Lu. As Marias amam ele, nossa família toda se diverte horrores quando ele está! Então, a gente fica pedindo para ele ficar com a gente. Inclusive, hoje ele ia continuar em São Paulo, mas a gente pediu para ele voltar para Mangaratiba e ele está voltando. A companhia dele é maravilhosa e, quando ele não consegue estar com a gente por algum compromisso dele, a gente fica triste real. Mas, enfim, ele é uma pessoa que todos realmente querem por perto”, declarou.