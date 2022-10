Virginia Fonseca posta foto inédita da filha com lookinho luxuoso: ''Minha Flor''

Após dar à luz a segunda filha, influenciadora Virginia Fonseca mostra o rostinho e look fofo de Maria Flor, do casamento com Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 07h59

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está radiante com o nascimento de sua segunda herdeira e usou as redes sociais para compartilhar os primeiros momentos de vida da bebê!

Após dar à luz Maria Flor na madrugada de sábado, 22, em uma maternidade de Goiânia, em Goiás, a empresária exibiu um look encantador da bebê, do casamento com o cantor Zé Felipe (24), nos Stories de seu Instagram.

Nas imagens, a pequena aparece com os olhinhos fechados, usando um conjuntinho de frio verde e branco com detalhes de pérola e renda, além de lacinho na cabeça. "Minha Flor", babou a mamãe coruja. "Vê se eu guentooo", disse ainda em outra postagem.

Virginia encantou os fãs ao registrar o encontro da primogênita Maria Alice, de um aninho, com a irmã mais nova ainda no quarto de maternidade. A influencer também contou aos seguidores sobre a reação de Maria Alice após o nascimento da caçula da família. "Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso", disse ela, que completou: "Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus."

Confira a foto da recém-nascida Maria Flor:

Virginia Fonseca mostra a barriga pós-parto

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou detalhes do seu pós-parto para os fãs. Um dia após o nascimento da segunda filha, Maria Flor, a estrela mostrou o tamanho de sua barriga para os fãs. De pijama, a musa registrou que está com a barriguinha saliente enquanto se recupera dos meses de gestação. Além disso, ela contou que está fazendo um tratamento com laser nos seios para melhorar a sua amamentação.

