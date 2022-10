Virginia Fonseca desabafa sobre reação de Maria Alice após o nascimento da irmã: "Está sentindo"

A influenciadora digital deu à luz Maria Flor na madrugada deste sábado, 22, e revelou com a primogênita está reagindo com a irmã

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 20h17

Virginia Fonseca(23) usou as redes sociais na noite deste sábado, 22, para fazer um desabafo. Através dos Stories do Instagram, ela contou como Maria Alice (1) está reagindo após o nascimento da irmã, Maria Flor, que nasceu nesta madrugada.

A influenciadora digital confessou que a primogênita está sentindo bastante a chegada da bebê e está querendo o colo da mamãe, contudo, como ela passou por uma cesária, não pode pegar peso.

"Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso", disse ela, que completou: "Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus."

Mais cedo, Virginia e Zé Felipe (24) registraram o encontro de Maria Alice com a irmãzinha na maternidade. Nas imagens, a influencer aparece segurando a recém-nascida, e o cantor a filha primogênita do casal. Os quatro apareceram dançando na frente da câmera do celular. "Bora dançar", escreveu a loira.

Confira o desabafo de Virginia Fonseca:

Virginia desabafa sobre reação de Maria Alice após o nascimento da irmã

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!