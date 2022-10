Virginia Fonseca mostra fotos do primeiro encontro das filhas

Após o nascimento da segunda filha, Virginia Fonseca revela fotos com as duas filhas e o marido: 'Conhecendo a irmãzinha'

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais neste final de semana com o nascimento de sua filha caçula, Maria Flor. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos de como foi primeiro encontro da caçula da família com a irmã mais velha, Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.

Neste domingo, 23, Virginia mostrou fotos de quando apresentou as duas filhas ainda no quarto da maternidade. Ela posou com as herdeiras e o marido, o cantor Zé Felipe, para fotos encantadoras.

“Olha que fofura a Maria Alice conhecendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozinhas. À Deus toda honra, toda glória e toda gratidão”, disse ela na legenda.

Maria Flor nasceu no dia 22 de outubro, às 5h33, em uma maternidade de Goiânia, Goiás.

Virginia Fonseca revela que Maria Alice está com ciúmes

Neste final de semana, Virginia Fonseca revelou que a filha mais velha, Maria Alice, ficou com ciúmes ao conhecer a irmã, Maria Flor. A influenciadora digital confessou que a primogênita está sentindo bastante a chegada da bebê e está querendo o colo da mamãe, contudo, como ela passou por uma cesária, não pode pegar peso.

"Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso", disse ela, que completou: "Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus."