Virginia Fonseca mostra como a caçula é a cara de Zé Felipe: ''Muito parecidos''

Chocada, Virginia Fonseca mostra foto do passado de Zé Felipe e prova que Maria Flor é muito parecida com ele

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou como a filha caçula, Maria Flor, de 11 meses, é muito parecida com o pai, o cantor Zé Felipe. Nesta segunda-feira, 25, a empresária compartilhou uma montagem com fotos dos dois e provou serem bem semelhantes.

Chocada com os traços bem parecidos da herdeira mais nova com o pai, a famosa então publicou a comparação para exibir para os seguidores como a garota puxou Zé Felipe. Virginia Fonseca então usou um clique da menina em seu último mesversário com tema da vaquinha.

"Socorro! São muito parecidos, gente", exclamou a influenciadora digital ao comparar os registros da dupla.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais da primogênita, Maria Alice, de dois anos. Após duas gestações, a influenciadora sempre dá o que falar ao aparecer de biquíni. Nos últimos dias, ela causou ao renovar o bronzeado na fazenda do sogro, o cantor Leonardo.

Acertou? Virginia Fonseca aposta em vestido amarelo transparente em festa rosa

Virginia Fonseca comemorou o segundo ano de sua empresa com Samara Pink com uma festa toda em rosa, em São Paulo. Com dress code para todos os convidados de rosa, inclusive sua sócia usou a cor, a esposa de Zé Felipe se destacou ao surgir de amarelo e dividiu opiniões com sua escolha.

Em sua rede social, a nora do cantor Leonardo compartilhou cliques toda produzida para o grande evento e impressionou ao surgir com um vestido arrasador de cor amarela. Com fenda e transparência, Virginia Fonseca roubou a cena ao deixar até a calcinha preta em evidência.

Nos comentários, a influenciadora dividiu opiniões com o look. "Essa calcinha preta matou", não aprovaram a transparência. "Perfeita", elogiou Sama Pink a sócia. "Deusa", enalteceram outros. "Cadê a roupa rosa?", questionaram outros.