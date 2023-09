Virginia desabafa sobre o último “mêversário” da filha mais nova: “Deixar de ser bebê”

A influenciadora Virginia Fonseca foi às suas redes sociais comentar sobre o último “mêsversário” da filha mais nova, Maria Flor

Nesta segunda-feira, 25, Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram mais momentos da festa feita nesse domingo, 24, para celebrar 11 meses de vida da sua filha mais nova, Maria Flor. Com o tema de “Fazendinha”, a celebração contou com fantasias de bichos e com a presença dos influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedes.

Além da festa, Virginia compartilhou uma postagem com diversas fotos ao lado da filha mais nova e celebrando a nova idade da pequena. "Hoje é o último mesversário da minha caçulinha!!!! 11 meses da Flower [Flor, em inglês]. Como passou rápido mamãezinha, que Deus abençoe sua vida sempre, lhe dê muita saúde, sabedoria, paz, amor e felicidades!!! Te amo mais que tudo no mundo, agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Agora é contagem regressiva para 1 ANO MARIA FLOR, que Deus abençoe sempre", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nesse começo de semana, a mamãe coruja publicou novas fotos da filha e mostrou detalhes da festa. Além disso, a filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, Maria Alice, apareceu fazendo caras e bocas na festa.

A menina mais velha encantou ao surgir na piscina com a avó materna, mãe de Virginia, Margareth Serrão. Já a aniversariante Maria Flor abriu um sorriso ao posar para uma foto com a avó Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe e esposa de Leonardo.

“Ontem foi dia de comemorar os 11 mesinhos da Florzinha e também despedir dos mêsversários, pois em menos de 1 mês ela completará 1 ano de vida, com a bênção de Deus! Dizem que ela vai deixar de ser bebê, mas eu pensei que isso só iria acontecer quando ela completasse 15 anos, não é para isso que serve o Debut [Baile de debutante]? Enfim, foi tudo maravilhosa, grata a Deus pela minha vida, pela minha família e amigos”, escreveu a mãe coruja na legenda da postagem.

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos da festinha e celebraram os 11 meses de Maria Flor nos comentários! “Passando muito mal que a Florzinha já vai fazer 1 aninho... Essa criança nasceu ontem, como assim?”, disse uma fã surpresa. Outro seguidor opinou: “Flor é a cópia do Zé e a Maria [Alice] é a cópia da Vi”.

“Gosto desta vibe sem filtro que a Virginia faz quando está em família”, comentou uma admiradora. Outra seguidora elogiou: “Fofa demais minha gente”. E uma fã tentou acalmar a mamãe: “Virginia não se preocupe, ela será bebê até os 3 anos”.

Afilhado!

Ainda nessa semana, Virginia encantou seus seguidores ao posar para fotos com seu afilhado. A influenciadora curtiu o dia de sol com o pequeno Miguel, filho de sua amiga e sócia Samara Pink.

“BOM DIAAA SABADÃOO!!! Com meu príncipe, te amo Guery. A dinda amassa mesmo, você querendo ou não", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.