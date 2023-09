Virginia Fonseca aproveita o fim de semana com o afilhado: "Meu príncipe"

Virginia Fonseca aproveita o dia livre e posa com seu afilhado, Miguel, em foto encantadora; confira!

Neste sábado, 23, a influenciadora Virginia Fonseca declarou que é uma madrinha babona. A esposa do cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, surgiu com seu afilhado, Miguel, filha de sua amiga e sócia Samara Pink. Juntos, os dois curtiram um dia de sol juntinhos.

A mamãe da Maria Alice e da Maria Flor acordou no fim de semana e elegeu um look super estiloso, mas confortável, para curtir o dia com o pequeno. Miguel apareceu no colo da madrinha com um sorrisão no rosto e ganhou um beijão da loira.

"BOM DIAAA SABADÃOO!!! Com meu príncipe, te amo Guery. A dinda amassa mesmo, você querendo ou não", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios dos seguidores de Virginia.

"Amo MIGUELZINHO", escreveu a sogra da influenciadora, Poliana Rocha. "Que LINDOSSS!!! EU AMO VOCÊS DEMAIS", declarou a mamãe do pequeno, Samara. "Amoooo demais", disse fã. "EITA COMO A DINDA AMASSA ELE!!!!!!! Miguelzinho é a coisa mais linda desse mundãoooooooo", comentou a influenciadora Rafaela Fonseca.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia é criticada por não aparecer no mesversário do sobrinho

Virginia Fonseca também é tia e madrinha de outro pequeno: Gabriel. O garoto é filho do irmão da influenciadora, William Gusmão, com Mellody Barreto. E em agosto, ela foi criticada por não comparecer ao primeiro mesversário do pequeno.

Nas redes sociais, os papais de Gabriel compartilharam fotos da celebração, que contou com decoração toda azul. "1º mesversário do nosso pequenino e nós somos os LOONEY TUNES. GRATIDÃO DEUS PELA MINHA FAMÍLIA", escreveu Mellody Barreto na legenda. No entanto, a ausência de Virginia foi notada pelos internautas, que questionaram: "Cadê a madrinha? Não foi?"

Sem explicar o motivo da ausência, a esposa de Zé Felipesurgiu dias depois em uma foto com o sobrinho, provando que está tudo bem entre eles. "Hoje foi dia de matar saudade do Babiel! Que delícia estar com vocês", disse a famosa ao compartilhar cliques do momento cheio de amor com a família.