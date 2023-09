Após polêmica, Virginia Fonseca aparece com o sobrinho: ''Matar saudade''

Após ser criticada por não aparecer no mesversário do sobrinho, Virginia Fonseca aparece com o bebê em sua casa

A influenciadora Virginia Fonseca matou a saudade de seu sobrinho e afilhado, Gabriel, de um mês. Após não marcar presença no mesversário do pequeno nos últimos dias e gerar questionamentos sobre estar afastada do irmão, a esposa de Zé Felipe provou que está tudo bem ao aparecer com o menino no colo.

Em sua mansão, a empresária milionária recebeu a visita de William Gusmão neste domingo, 03, e aproveitou para babar pelo sobrinho. As filhas de Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor, também apareceram curtindo o priminho com muita fofura.

"Hoje foi dia de matar saudade do Babiel! Que delícia estar com vocês", disse a famosa ao compartilhar cliques do momento cheio de amor com a família.

No último mês, Gabriel veio ao mundo e encantou ao ter seu rosto revelado na primeira foto na rede social. Na ocasião, Mellody Barreto ainda publicou um vídeo emocionante do nascimento de seu primogênito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia revela que ficou doente após polêmica com base

A influenciadora Virginia Fonseca concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias. Durante o bate-papo com o integrante do Fofocalizando, ela fez várias revelações e surpreendeu ao contar que passou mal durante a polêmica envolvendo sua base.

"As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Eu me pronunciaria se realmente tivesse causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto. (...) Já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo. Agora, não tem como falar que o produto é ruim, porque não é. A qualidade é A. Eu só uso a minha base, dou meu nome", esclareceu sobre seu cosmético.

"Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", revelou que ficou afetada com as críticas.