O que houve? Virginia não aparece no mesversário do sobrinho: ''Não foi?''

No primeiro mesversário do sobrinho, Virginia não aparece e internautas questionam falta da influenciadora, que é também madrinha do bebê

O sobrinho de Virginia Fonseca, Gabriel, que também é afilhado da influenciadora, comemorou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 30. Na rede social, a mãe do bebê, Mellody Barreto, compartilhou os cliques da festinha que realizaram para a data especial.

Ao lado do marido, William Gusmão, que é irmão da empresária milionária, a mamãe de primeira viagem apareceu radiante com o pequeno no colo. Os cliques foram feitos em meio a decoração toda em azul e a ausência de Virginia Fonseca logo foi notada pelos internautas.

"1º mesversário do nosso pequenino e nós somos os LOONEY TUNES. GRATIDÃO DEUS PELA MINHA FAMÍLIA", escreveu Mellody Barreto na legenda. Nos comentários, os seguidores questionaram onde estaria a cunhada, que é madrinha de Gabriel. "Cadê a madrinha?", perguntaram. "Não foi?", notaram outros.

No último mês, Gabriel veio ao mundo e encantou ao ter seu rosto revelado na primeira foto na rede social. Na ocasião, Mellody Barreto ainda publicou um vídeo emocionante do nascimento de seu primogênito.

Nesta quarta-feira, 30, Virginia Fonseca reencontrou Zé Felipe após ele ter ficado dias fora. Eles aproveitaram para visitar a obra de sua futura mansão e descansar em casa.

Irmão de Virginia Fonseca surge com a esposa após suposto vídeo polêmico

Irmão de Virginia Fonseca, o diretor financeiro William Gusmão surgiu em clima de romance com a esposa, Mellody Barreto, após virar assunto na internet. Ele foi alvo de rumores sobre sua vida pessoal por causa de um vídeo beijando outra mulher. No dia dos rumores, ele afirmou que o vídeo foi uma armação.

Depois do ocorrido, ele curtiu um passeio ao ar livre com a esposa, que estava grávida do primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram trocando beijos e carinhos durante um passeio de barco. “Dia maravilhoso de passeio com minha gata na minha cidade natal, Governador Valadares”, disse ele na legenda.

Na época da polêmica, William Gusmão conversou com o colunista Leo Dias sobre o vídeo que viralizou. Ele garantiu que foi tudo uma armação e que ele foi assediado pelas mulheres que aparecem no vídeo. “Foi tudo uma armação. O próprio vídeo já é a prova. Era um casal de namoradas, duas mulheres. Uma estava gravando, eu estava parado no carro, aí a outra veio pra cima de mim”, afirmou ele, e completou: “Eu fui embora do local, as duas armaram uma arapuca, eu estava alcoolizado. Estava esperando meu amigo para ir embora. Tanto é que eu fui embora de lá com meu amigo depois, eu nem lembrava disso. Não troquei carinho com ninguém”.

Por sua vez, a esposa dele também emitiu um comunicado sobre o assunto. "Em respeito aos fãs e seguidores, notificado que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. E em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos, traremos novas informações", diz o texto.