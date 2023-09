Virginia Fonseca celebra o último mesversário de Maria Flor: "Contagem regressiva"

Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca, irá completar um ano em breve; a mamãe celebrou o seu último mesversário

No último dia 22, Maria Flor, filha caçula do casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 11 meses. A neta do cantor Leonardo está se preparando para seu primeiro aniversário e a mamãe babona celebrou a vida de sua pequena.

Neste domingo, 24, a influenciadora digital compartilhou novos cliques encantadores com a filha em seu Instagram e comemorou seu último mesversário. Maria Flor surgiu com um lindo vestido com tule rosa e estampa de vaquinha.

"Hoje é o último mesversário da minha caçulinha!!!! 11 meses da Flower. Como passou rápido mamãezinha, que Deus abençoe sua vida sempre, lhe dê muita saúde, sabedoria, paz, amor e felicidades!!! Te amo mais que tudo no mundo, agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Agora é contagem regressiva para 1 ANO MARIA FLOR, que Deus abençoe sempre", escreveu a influenciadora na legenda da publicação

Nos comentários, seus seguidores celebraram a data especial com Virginia. "Amor de VIDA DE VÓ", escreveu a mãe do cantor Zé Felipe, Poliana Rocha."Eu TE AMOOOOOOOOOO ! Vc esta cada dia mais radiante de lindaaa", declarou a influenciadora Samara Pink, sócia de Virginia.

"Ela tem uma luz diferente. Personalidade, autentica. Ninguém vai segurar", disse fã. "Zé Felipa. Cara do Zé uai", disparou outro. "Amo essa Florzinha! Totoca mais linda", enalteceu mais um. "Neném lindo", escreveu admirador. "Felicidades florzinha", desejou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca curte o dia quente com o afilhado

No último sábado, 23, Virginia Fonsecapassou o dia com outro pequeno do seu coração. A influenciadora digital curtindo um tempo de qualidade com seu afilhado, Miguel, filho de sua amiga e sócia, a influenciadora Samara Pink.

A mamãe da Maria Alice e da Maria Flor surgiu com o pequeno no colo, que estava com um sorrisão no rosto e ganhou um beijão da madrinha."BOM DIAAA SABADÃOO!!! Com meu príncipe, te amo Guery. A dinda amassa mesmo, você querendo ou não", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.