Virginia Fonseca encanta ao mostrar ensaio newborn da caçula Maria Flor

Após ser criticada na web, influencer Virginia Fonseca publica clique fofíssimo de ensaio fotográfico da filha recém-nascida, Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 13h23

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) deixou os seguidores encantados com o primeiro ensaio fotográfico da segunda filha, Maria Flor!

A pequena, fruto do casamento da empresária com o cantor Zé Felipe (24), filho do sertanejo Leonardo (58) e Poliana Rocha (45), nasceu no último dia 22 de outubro, esbanjou fofura em foto e já fez até sua primeira campanha publicitária.

No Instagram da bebê com a irmãzinha, Maria Alice, de um aninho, a mamãe coruja publicou um registro durante o ensaio newborn em que a caçula aparece dormindo com um sorrisinho estampado no rosto.

"Oi pessual, essa foto foi de quando eu tinha 6 dias de vida, agora eu já tenho 9. Meu Newborn. Ass: Flururu", escreveu Virginia ao legendar o post, como se fosse Maria Flor.

Recentemente, Virginia foi criticada na web após publicar foto de Maria Flor como se estivesse anunciando produtos de seu novo lançamento. Na imagem, a bebê aparece de roupão, pantufa e toalha amarrada na cabeça. "Uma semana do nascimento do amor da minha vida e ela já está 'on' nos cuidados dela. Te amamos demais, Maria Flor, que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos sempre", disse a influenciadora.

Confira as fotos do ensaio newborn de Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Alice e Maria Flor (@mariasbaby)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca choca ao mostrar semelhança de Maria Flor com Zé Felipe

Virginia Fonseca está radiante com a chegada de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe e se surpreendeu com semelhança da bebê com o pai! Na sexta-feira, 28, a influenciadora digital usou as redes sociais para compartilhar uma montagem, comparando a pequena com o marido. Nos Stories de seu Instagram, a empresária impressionou os seguidores com a semelhança entre eles ao exibir uma foto da caçula da família dormindo com um clique antigo do marido ainda bebê. “Você viu o que eu postei da Maria Flor e você? Até a orelha é igual, véi", disse ela para Zé. "Eu te disse desde o primeiro dia", respondeu ele.

