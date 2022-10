Virginia e Zé Felipe encantam internet com foto juntos de Maria Flor: ‘Família mais linda’

Virginia e Zé Felipe mostram foto de ensaio onde Maria Flor, segunda filha do casal, dorme no colo da mãe

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 12h27

Neste domingo, 30, a influenciadora Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) decidiram encantar a internet após publicar uma foto onde aparece a família (quase) completa, com a mais nova membra, Maria Flor.

“Newborn da Maria Flor!!! Maior amor do mundo, nossa Florzinha mais linda, que Deus abençoe sua vida e nossa família (faltando na foto nossa princesa Maria Alice que tava no cochilo da beleza dela)”, escreveu o casal na legenda da publicação que fizeram em conjunto nas contas deles no Instagram.

Nos comentários, os seguidores dos pombinhos foram à loucura com a foto fofa postada pelos papais. “Que família mais linda do mundo”, escreveu a ex-BBB Ivy Moraes. “Ela é a cara do Zé”, pontuou uma seguidora. “A xerox do Zé”, brincou uma terceira pessoa.

Além das milhares de carinhas de apaixonados, corações e palminhas, a frase mais comentada da publicação é a forte semenlhança da pequena Maria Flor com seu pai, Zé Felipe. Os seguidores do casal estão chocados com o quantos os dois são parecidos. Virginia recentemente mostrou uma foto de Zé mais novo, onde a semelhança com a mais nova membra da família é grande.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe não são papais de primeira viagem! O casal já tem a pequena Maria Alice, que tem apenas um aninho e quatro meses.

Veja a publicação de Virginia Fonseca com Zé Felipe e Maria Flor:

Virginia Fonseca mostra como está sua barriga após sete dias do parto de Maria Flor

Virginia Fonseca mostrou em suas redes sociais como está sua barriga, após sete dias do parto de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe. “Desinchando! 7 dias pós-parto”, escreveu a empresária em seu perfil oficial no Instagram, através de um storie. Nele, a nora de Leonardo aparece levantando sua blusa até a parte de cima, deixando a barriga quase chapada novamente.