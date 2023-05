Virginia Fonseca e Zé Felipe prestam homenagens no aniversário da primeira herdeira: “Nossa vida”

Primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice completa dois aninhos e ganha declarações de amor dos papais babões

A casa da influenciadora digital Virginia Fonseca (24) e do cantor sertanejo Zé Felipe (25) está em festa! É que a primogênita do casal, Maria Alice completa seus dois aninhos nesta terça-feira, 30. Para celebrar a data, os papais babões homenagearam a pequena com lindas declarações nas redes sociais.

O filho do cantor Leonardo (59) foi o primeiro a se pronunciar sobre o aniversário da menina. Com uma publicação em seu feed do Instagram, o pai coruja se derreteu ao compartilhar uma foto com Maria Alice no colo: “Hoje é um dia muito especial. 2 anos da minha filha! 2 anos que descobri o amor mais lindo e puro que existe!”, ele escreveu na legenda.

“Maria, que Deus te abençoe e guie sempre nos passos do caminho dele. Muita saúde e coisas maravilhosas na sua vida. Seu pai sempre vai estar do seu lado pra tudo te amooo! Obrigado meu Deus pela oportunidade de, tão jovem, ter uma família abençoada. Toda honra e glória a ti meu Deus. Te amo filha! Feliz aniversário!”, Zé Felipe completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Já Virginia selecionou diversas fotos desde o nascimento de ‘Mali’, como a menina é apelidada, para celebrar a data: "Hoje minha Totoca Alice completa 2 anos de vida. Gente, como passou rápido… Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida”, ela iniciou o texto.

“No exato momento que eu soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade!!! Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus!!! Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto pra você… Você transformou nossa vida filha, pra melhor!!! Você é nossa alegria, nossa paz, nossa VIDA!!!”, escreveu a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

