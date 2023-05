Fãs reagem às novas fotos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe: 'Clone do Zé'

Virginia Fonseca celebra os sete meses da filha caçula, Maria Flor, com ensaio fotográfico e a semelhança dela com o pai rouba a cena: 'Cara do Zé Felipe'

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais neste domingo, 28, ao celebrar o mesversário da filha caçula, Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe. Para comemorar a chegada dos sete meses da menina, ela fez um ensaio fotográfico com a bebê e a semelhança dela com o pai roubou a cena .

Vários internautas comentaram sobre o quanto ela está cada dia mais parecida com o cantor. “Clone do Zé”, disse um seguidor. “Cara do Zé Felipe na segunda foto”, comentou outro. “A Flor é a mini Zé, literalmente”, declarou mais um.

Na legenda das fotos, a mamãe coruja falou sobre a data especial. “Totoca Flor! Sete meses dela, com o penteado cabelo molhado, muito famoso entre as celebridades. Te amo Totoca, que Deus abençoe sua vida sempre, lhe dê muita saúde e felicidade”, afirmou.

Tarólogo faz previsões para Virginia Fonseca e Zé Felipe

O tarólogo Val Couto conversou com a CARAS Brasil há pouco tempo e fez previsões sobre o futuro de Virginia Fonseca e Zé Felipe. "No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", disse ele.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".