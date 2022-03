Virginia e Zé Felipe comemoram o aniversário de 9 meses da filha Maria Alice

A filha de Virginia e Zé Felipe faz aniversário no dia 30, por isso os pais decidiram postar uma foto comorando os 9 meses de Maria Alice neste dia 4

Nesta sexta-feira, Virginia Fonseca (22) postou no seu Instagram uma foto de sua filha Maria Alice comemorando seu aniversário de 9 meses.

A filha da influenciadora com o cantor Zé Felipe (23) nasceu no dia 30 de maio de 2021, por isso, não comemorou seu "mêsversário" ao final de fevereiro.

No post feito pela mãe de Maria Alice, a pequena aparece abraçada com os pais. Na legenda, Virginia escreveu: "9 meses da nossa pirulita, amo vocês minha vida".

Os seguidores da esposa de Zé Felipe adoraram a postagem. "Amo demais. Parebéns Mariaa", escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: "Família mais linda".

No perfil da bebê, feito pelos pais, Maria Alice apareceu em uma foto sozinha com uma decoração de Carnaval ao lado do número 9. Na legenda do post de Maria Alice estava escrito: "9 meses pessoal, não tive mesversário fevereiro, pois não teve dia 30, mas posso comemorar qualquer dia".

Os seguidores do perfil da pequena amararam o post de comemoração! "Ai que fofinha", escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: "Princesa linda".

