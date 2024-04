Viih Tube surpreende ao revelar presente de R$3 mil que Lua ganhou

Nave espacial e linha da Galinha Pintadinha: veja presentes que Lua di Felice ganhou de aniversário; Viih Tube postou vídeo da pequena com presentes

A influenciadora Viih Tube impressionou os seus seguidores ao mostrar o presente que sua filha, a pequena Lua di Felice de um ano, ganhou em sua festona de um ano. Apesar da comemoração já ter acontecido a menina continua recebendo presentes, que vão de fraldas à instrumentos musicais.

No último domingo, 21, ela recebeu, do casal de influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley, grandes amigos do casal, uma nave espacial com tema do desenho - o brinquedo custa mais de três mil reais! Em sua conta no Instagram, ele afirmou que "precisava dar um presente à altura dos brinquedos que eles (Viih Tube, Eliezer e Lua) abrem".

“Esse seu tio (Lucas) Rangel é muito maluco. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, isso é muito pesado”, disse a ex-BBB, interagindo com a pequena, em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

“Não tem nem onde colocar aqui em casa", afirma Eliezer, espantado com o presente dado por Rangel. Além do brinquedo, o casal de influencers já mostraram nas redes sociais que a pequena recebeu vários outros presentes. Por exemplo, a linha completa de itens da Galinha Pintadinha, que foi uma das atrações no festival de aniversário.

Lua também ganhou um piano de presente. O instrumento musical era da mãe, que havia sido presenteada quando tinha 15 anos, de acordo com o pai, Eliezer. Logo que viu o objeto, a pequena começou a brincar com ele, produzindo sons com o teclado. O influenciador disse que a filha será “uma musicista”.

Além desses itens, a menina recebeu vários outros. Vários deles, o casal decidiu enviar para a doação. Lua também ganhou fraldas como presente de aniversário — algo que foi comemorado por Eliezer em função da atual fase da pequena.

Eliezer revela gastado de mais de R$ 3 milhões com festa aniversário

Eliezer e Viih Tube celebraram recentemente o primeiro ano da filha, Lua di Felice, em um evento de três dias. O empresário e ex-bbb revelou que o teto de gastos estabelecido pelo casal havia sido de R$ 3 milhões, no entanto, o valor da festa ultrapassou o orçamento.

Em entrevista ao jornal O Globo, o influenciador comentou sobre os gastos com a celebração que ele e Viih organizaram para a bebê: “Não fiz as contas ainda, mas passou do que a gente achou que ia gastar”, abriu o jogo.