Viih Tube revela motivo para ainda não ter mostrado o rosto da filha, Lua

Viih Tube abre o coração ao revelar seu motivo para não postar fotos do rosto da filha recém-nascida e cita Virginia Fonseca

A influenciadora digital Viih Tube (22) abriu o coração em uma conversa com os fãs e citou outras mães famosas na hora de falar sobre a decisão de ainda não mostrar o rosto da filha recém-nascida, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer (33). Ela contou que pensou nos casos de MC Loma (20) e Virginia Fonseca (24) ao tomar a sua decisão, já que são celebridades que tiveram filhas recentemente.

A influencer contou que ainda não mostrou o rosto da filha por causa do medo que sente ao pensar neste momento. Inclusive, ela disse que recebeu um conselho de MC Loma e pensou nas críticas que Virginia Fonseca foi alvo após o nascimento da filha caçula.

“Diversos motivos! Na primeira semana, tive um surto de preocuopação. Comecei a ter medo de tudo! De verem ela, de saber tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido. Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo. Quem me recomendou isso foi a MC Loma. Ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa”, afirmou ela.

E completou: “Não quero que a Lua passe pelo o que a Maria Flor passou com a Virginia. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e o Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso”.

Por fim, ela refletiu sobre o seu plano para mostrar o rosto da filha. “Só não mostrei ainda porque quero fazer isso em um momento que minha cabeça está em paz, sem preocupações. Agora que passaram os primeiros dias, está mais tranquilo. Vai ser um momento especial para mim. Estar com a cabeça bem, ainda mais com os medos que tive no início. Estou mais em paz”, declarou.

Viih Tube faz relato do seu parto

Há poucos dias, Viih Tube compartilhou um vídeo para contar como foi o seu parto para o nascimento da primeira filha, Lua. Ela contou que a bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea, já que estava sentada e a mamãe se sentiu mais segura nesta via de parto do que tentar virar a criança ainda no útero.

“Meu conselho é: não idealizem 100% que precisa ser daquele jeito. Não fechem a mente. Porque isso pode te fazer mal, a sua rota pode mudar sem você ter controle. E foi o que aconteceu comigo. A minha rota favorita e o que eu mais queria era o parto normal. Eu queria muito o parto normal por vários motivos. Eu queira muito. Mas a minha rota mudou”, disse ela.

“Eu comecei a ter contrações com ela ainda sentada. A bolsa não chegou a estourar. Durante a cesarea foi tudo tranquilo. Ela sai e você vê ela vindo, chorando para você e você olha para o rostinho dela para conhecer, é um amor, um sentimento de proteção, de querer cuidar. É uma conexão muito louca. Foi a coisa mais linda”, afirmou.