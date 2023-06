Viih Tube encanta com vídeo fofo ao lado da filha Lua: “Chocada”

A influenciadora e mamãe de primeira viagem, Viih Tube compartilhou em suas redes sociais um vídeo divertido ao lado da filha

Nesta quarta-feira, 14, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo com a filha Lua, de dois meses. O vídeo divertido chamou atenção dos fãs e a aparência da influenciadora também foi alvo de comentários.

No clipe, Viih Tube aparecia ainda grávida com um barrigão. Na barriga da influenciadora havia o desenho de uma bomba e “99%” escrito, então, a ex-BBB aproxima um isqueiro da barriga e entra em um quarto. Após isso, Viih Tube sai do quarto com Lua.

“A bomba mais linda que já explodiu no meu colo”, se declarou a mamãe de primeira viagem para a filha que é fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Os seguidores da participante do BBB 21 adoraram o vídeo e rasgaram elogios para mãe e filha nos comentários! “A cara da Lua de ‘quem disse que eu queria sair do forninho, mãe’”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que fofura, e as bochechas saudáveis de tanto mamar “. Viih respondeu sobre a rotina da filha recém-nascida: “Mama o dia todo”.

“A cara da Lua de tipo: ‘Gente do céu, não sabia que as coisas eram assim aqui de fora”, brincou uma fã. E Viih reagiu: “Eu choro de rir com os comentários de vocês". Outra admiradora comentou: “A cara emburrada, meu Deus que fofura”. E a influenciadora concordou: “Também acho fofa essa cara”. E uma seguidora escreveu: “Fico chocada com quanto conteúdo ela gravou antes da Lua nascer. Muita criatividade”.

Os fãs e seguidores de Viih também pontuaram que Lua está cada dia mais parecida com seu pai, Eliezer. “A Viih só carregou porque é a carinha todinha do Eli”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “A cara do papai”.

Mas esta não foi a única semelhança que os internautas notaram na postagem. Recentemente, Viih realizou uma mudança em seu visual, e de acordo com seus seguidores, ela está parecida com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). “Por um instante achei que fosse a Marília Mendonça”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Viih tá a cara da Marília Mendonça”. E Viih Tube reagiu às comparações: “Muita gente tá me falando isso”.

Maternidade real!

Nesta última terça-feira, 13, Viih Tube voltou a dar mais detalhes sobre a maternidade e sua vida após a chegada da pequena Lua. A influenciadora comentou sobre sua vida sexual com Eliezer após o parto da filha.

"Realmente ninguém fala sobre porque é algo muito pessoal, eu também falo muito sexualidade, sexualidade feminina, prazer feminino, orgasmo tudo, porque eu acho importante, quando relaciona a intimidade minha e do meu marido eu falo o que eu posso falar, o que posso dizer, gente, é que não achem que não vai mudar, vai mudar, pais, entendam, respeitem o tempo da mulher de vocês", comentou.