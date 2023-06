Viih Tube fala sobre vida sexual na gravidez e pós-parto: 'Agendado'

Em um relacionamento com o ex-BBB Eliezer, Viih Tube fala como foi a vida sexual na gravidez e se está ativa após o nascimento da filha

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube compartilhou mais um momento real da maternidade que está vivendo ao lado do também ex-BBB Eliezer. Nesta terça-feira, 13, a mamãe de Lua, de dois meses, abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre sua vida sexual durante a gravidez.

Sincera, no primeiro momento, ela contou se está ativa após o nascimento de sua primeira filha. Viih Tube deixou claro que está respeitando seu momento e que o esposo também a respeita muito, não fazendo nenhum tipo de cobrança. A prioridade no momento é cuidar da herdeira.

"Realmente ninguém fala sobre porque é algo muito pessoal, eu também falo muito sexualidade, sexualidade feminina, prazer feminino, orgasmo tudo, porque eu acho importante, quando relaciona a intimidade minha e do meu marido eu falo o que eu posso falar, o que posso dizer, gente, é que não achem que não vai mudar, vai mudar, pais, entendam, respeitem o tempo da mulher de vocês", comentou sobre ter tido sua vida sexual transformada.

"Então assim a minha filha ainda dorme no meu quarto, eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto, então são só momentos quando ela ta com a vovó quando ela tá com alguém, só dá pra ser assim em momentos que ela tá bem acompanhada com alguém e que você consegue ter uma intimidade com o marido meio que a agendado, vira uma coisa completamente marcada por enquanto", falou que só tem intimidade com o marido nessas condições.

Viih Tube fala sobre sexo na gravidez

Viih Tube também contou como foi durante a gestação, ela revelou que fez sexo até o último dia, mas que alguns períodos ficou sem fazer por conta do cansaço e até de candidíase. "Nos últimos meses, na minha opinião, papai e mamãe e de ladinho, e papai e mamãe com o homem fazendo o batman, né com o braço bem esticado sem encostar na barriga, porque dá muita aflição e aquela coisa muito cansaço, não foi minha prioridade nos últimos meses nem a do Eli e foi até o último dia antes dela nascer eu tava lá, mas assim no meu jeitinho, nas posições que eu me sentia confortável, quase que agendado também porque tinha muito sono", contou.