Viih Tube encanta ao mostrar mais cliques da primeira viagem da filha Lua

A influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer estão fazendo a primeira viagem com a filha Lua, de seis meses, para os Estados Unidos

Neste domingo, 29, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram novas fotos da viagem internacional que está fazendo acompanhada do marido Eliezer e da filha Lua, de apenas 6 meses.

A influenciadora levou a filha aos parques da Disney, em Los Angeles, Estados Unidos para a primeira viagem internacional da pequena. A mamãe coruja surgiu sorrindo com a filha no colo. Lua estava esbanjando fofura em uma fantasia do personagem Stitch.

Viih ainda apareceu segurando a pequena no colo ao lado do marido e ex-BBB Eliezer, enquanto se divertiam em um brinquedo no parque. Quem também apareceu nas fotos foi a avó de Lua, mãe de Viih. Viviane Tube apareceu brincando com a neta em uma atração do parque.

“Viver tudo isso com minha família está sendo um sonho realizado, que eu nunca me acostume, que eu nunca perca o encanto, que eu nunca deixe de agradecer”, escreveu a influenciadora e participante do BBB 21 na legenda da publicação.

Os seguidores de Viih Tube adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios à Lua nos comentários da postagem! “Viih Tube, como é ser mãe da criança mais fofa do universo?”, questionou uma fã. E a mamãe respondeu: “Maravilhoso”.

Outra admiradora ainda comentou: “A sua filha é linda e muito risonha”. E Viih também respondeu: “Obrigada pelo carinho”. Uma seguidora ainda declarou sobre a viagem em família: “Amando acompanhar essa experiência de vocês”. “E eu amando dividir com vocês”, respondeu a criadora de conteúdo.

“Ela vai ser radical”, opinou uma seguidora sobre a coragem de Lua nos brinquedos. E a mamãe de Lua também comentou: “Vai, ela está amando essa aventura”. Outra fã escreveu: “A cara da mamãe”. E Viih gostou do elogio: “Ai, amo ler isso”.

Ainda nessa semana, Viih mostrou em suas redes sociais a chegada da família ao destino. A influenciadora, o marido Eli e a pequena Lua posaram em frente ao clássico castelo da Disney. "Realizando um sonho, trazendo nossa princesa pela primeira vez na Disney! Obrigada meu Deus, por poder viver isso!", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Luxo!

Ao chegarem no destino, Eliezer surpreendeu seus seguidores ao mostrar a casa na praia na qual a família está hospedada durante a viagem. O apartamento tem dois andares e uma vista cinematográfica para a praia de Malibu.

Além de mostrar a casa onde estão ficando durante a viagem, Eli também mostrou para seus seguidores um passeio no supermercado em que levou a pequena Lua. A neném está passando pelo processo de introdução alimentar, e está provando diversas frutas.