Em Los Angeles, Viih Tube abre álbum de fotos da viagem em família: "Realizando um sonho"

Em passagem por Los Angeles, Viih Tube encanta seus seguidores com fotos de sua família curtindo a primeira viagem internacional de sua filha; confira!

A influenciadora digital Viih Tube está aproveitando muito a primeira viagem internacional de sua filha, Lua di Felice, de 6 meses. Ao lado de seu marido Eliezer, a ex-BBB 21 está em Los Angeles, nos Estados Unidos, para curtir os parques temáticos locais com a pequena.

E nesta sexta-feira, 27, a famosa abriu o álbum de fotos da viagem à Califórnia e encantou seus seguidores com novos registros de sua bebê. Em visita aos parques da Disney, a loira surgiu com Lua vestida de Stitch, do filme Lilo e Stitch, ao lado do pai da criança. Juntos, a família posou sorridente em frente a um castelo de princesa.

Na legenda da publicação, Viih celebrou a oportunidade. "Realizando um sonho, trazendo nossa princesa pela primeira vez na Disney! Obrigada meu Deus, por poder viver isso!", escreveu. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques.

"Essa bebê é muito linda, aguento não. Que família lindaaa", elogiou um. "A Lua parece uma boneca", disse outro. "Lua é a criança MAIS LINDA E FOFA da Internet", disparou mais um. "Eu não aguento essa menina, da vontade de apertar e dá muito cheiro", disse fã. "Lindos", enalteceu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer mostra detalhes da casa onde a família está hospedada

Na última quarta-feira, 25, Viih Tube e Eliezer desembarcaram em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde passaram alguns dias com sua filha Lua Di Felice, de seis meses. Juntos, eles estão curtindo a primeira viagem internacional da pequena ao lado da mãe da influenciadora, Viviane Di Felice, e seu padrasto, Enrico Degan.

Nas redes sociais, Eliezer mostrou os detalhes do lugar onde a família está hospedada em Malibu, no litoral da Califórnia. O apartamento tem dois andares e varanda com vista para o mar. Em um dos vídeos, Viih aparece deitada colocando Lua para dormir.

Clique aqui e confira os detalhes!