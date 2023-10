Eliezer mostra casa na praia em Malibu e ida ao mercado nos EUA

Eliezer está em Los Angeles com Viih Tube para primeira viagem internacional da filha, Lua

Eliezer e Viih Tube desembarcaram nesta quarta-feira, 25, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O casal e a filha Lua Di Felice, de seis meses, estão aproveitando a primeira viagem internacional desde o nascimento da pequena. A mãe da influenciadora, Viviane Di Felice, e o padrasto dela, Enrico Degan, também acompanham a família.

Eliezer usou as redes sociais para mostrar aos seguidores a casa em que eles estão hospedados em Malibu. O apartamento tem dois andares e varanda com vista para o mar. Em um dos vídeos, Viih aparece deitada colocando Lua para dormir.

Mais tarde, o influenciador mostrou que estava em um supermercado de Los Angeles fazendo compras junto com o padrasto de Viih. Ele contou que a filha já está passando pela introdução alimentar e pode comer frutas, por exemplo.

"Eu não estou achando frutas frescas. Só acho congelada assim", disse Eliezer ao mostrar os pacotes de uma marca de produtores populares. Segundo ele, os dois só acharam frutas frescas após passarem por três mercados.

Eliezer também contou que está tentando seguir a dieta mesmo durante a viagem. Nesta quinta-feira, 26, ele compartilhou registros do café da manhã da família e fotos de Lua já arrumada para seu primeiro dia passeando por Los Angeles.

Viih Tube fala sobre primeiro voo internacional da Lua

Ao chegar em seu destino a ex-BBB contou um pouco em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25, sobre como foi o primeiro voo internacional da primogênita.

Nos cliques compartilhados, Lua se entreteve com um de seus brinquedos, tirou uma soneca e ainda perdeu uma meia durante seu primeiro voo internacional. “Depois conto como foi o voo, mas minha filha é uma princesa, foi tudo perfeito”, explicou Viih no vídeo em que aparecia deitada com a bebê ainda no avião.

Viih Tube surpreende com pedido de casamento para Eliezer em videoclipe

Viih Tube surpreendeu ao compartilhar um novo pedido de casamento para seu marido, Eliezer. Apesar do registro fazer parte de um videoclipe da dupla sertaneja Danilo e Davi, a atuação do casal resgatou o momento em que eles decidiram se casar e emocionou os seguidores dos papais da pequena Lua.