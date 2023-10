Viih Tube surpreende com pedido de casamento para Eliezer em videoclipe

Viih Tube protagoniza videoclipe de dupla sertaneja e emociona ao recriar pedido de casamento para o marido, Eliezer

Nesta quarta-feira, 25, Viih Tube surpreendeu ao compartilhar um novo pedido de casamento para seu marido, Eliezer. Apesar do registro fazer parte de um videoclipe da dupla sertaneja Daniloe Davi, a atuação do casal resgatou o momento em que eles decidiram se casar e emocionou os seguidores dos papais da pequena Lua.

Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um reels com alguns dos momentos em que eles aparecem como protagonistas do clipe da canção ‘Tive que bater palma’, que fala justamente sobre um pedido. No vídeo, o casal aparece em clima de romance durante um jantar especial com direito a balões e pétalas de rosa.

É então que Vitória surpreende ao tirar uma caixinha de jóias de sua bolsa. A influenciadora faz o pedido tão sonhado para Eliezer, que responde com mais um ‘sim’ e ganha aplausos dos demais atores. Na legenda da publicação, a influenciadora brincou com os seguidores: “Gente, eu pedi o Eli em casamento, vocês acreditam?”, iniciou.

Apesar de ser uma atuação para o videoclipe, a influenciadora contou que foi um momento especial: “Mas calma, que além de já sermos casados, é só num videoclipe! Só não, porque ficou lindo! Deu até vontade de pedir de verdade! O restaurante inteiro literalmente teve que bater palma!”, ela se derreteu pelo marido, com quem tem uma filha de seis meses.

Nos comentários, os admiradores do casal se emocionaram e rasgaram elogios para a produção: “Aí que lindos! Amo vocês”, disse uma seguidora. “Gente emocionante, são momentos que ficam para vida toda”, opinou mais uma. “Com um paizão desse eu também pediria”, brincou uma terceira. Alguns seguidores ficaram confusos, mas a influenciadora reforçou que foi uma atuação para o clipe.

Vale lembrar que Viih Tube se casaram no civil em março deste ano, pouco antes da chegada da primeira herdeira do casal, que nasceu em abril. Os influenciadores oficializaram a união vestidos de branco no conforto de casa: “A gente se vê não só como dois namorados, mas como uma família”, o ex-BBB comentou sobre a decisão.

Apesar de dispensar uma grande cerimônia, a ex-participante do Big Brother Brasil revelou que tem vontade de fazer uma grande festa para comemorar o casamento. Por enquanto, o casal não revelou detalhes dos planos da cerimônia, mas vale lembrar que atualmente, eles estão com foco total nas celebrações luxuosas de merversários da primogênita.

