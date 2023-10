Viih Tube e Eliezer fazem primeira viagem internacional com Lua Di Felice

Animados, Viih Tube e Eli compartilharam a primeira viagem internacional da filha, de apenas 6 meses

Viih Tube e Eliezer, embarcaram para para uma nova aventura ao lado da filha, Lua Di Felice. Isso porque a pequena, de apenas seis meses, já está fazendo sua primeira viagem internacional! Acompanhados da mãe da influencer, Viviane Di Felice, a família embarcou na noite desta terça-feira, 24, para Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Vamos para L.A. [Los Angeles, nos Estados Unidos]. Aceito dicas do que fazer com bebê por lá. Quero dicas de quem já viajou com bebê de avião por horas assim. Estou com medo de ela não dormir, só chorar, estressar, essas coisas", ainda postou Eliezer.

Pelo Stories, o ex-BBB compartilhou fotos do voo e brincou: "Se você está nesse voo e escutar a Lua chorar, não xinga nós e nem ela", brincou, "Eu vi três bebês entrando, tô aqui pensando: se um chorar, todos choram? Ou isso só acontece com dogs?", seguiu Eliezer.

A novidade já havia sido entregue aos seguidores da influencer no final de semana, quando Viih Tube abriu um álbum de fotos em comemoração aos seis meses da bebê e contou que em breve Lua faria sua primeira viagem para fora do Brasil. Na viagem ainda estava o padrasto de Viih Tube, Enrico Degan, que se casou com Viviane em outubro do ano passado.

"Ai, ai, dia de 'cabeleleila' para ficar linda para minha primeira viagem internacional essa semana", brincou Viih, com fotos de Lua em um cenário de salão de beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube revela doação de metade de seu guarda-roupa

No último domingo, 22, Viih revelou através de seu canal no YouTube que doou 50% de seu guarda-roupa. Segundo Viih, que foi destaque da 21ª edição do Big Brother Brasil, o motivo foi a sua mudança no manequim e em seu estilo. Por isso, ela decidiu comprar novas peças de roupas e se desapegar de suas antigas.

"Antes de engravidar, eu tinha um tamanho e um estilo. Depois que engravidei e pari, fiquei com outro tamanho de peça e outro estilo. Porque eu não me encontro mais nas roupas que eu tinha antes, muito menininha. Eu não sei, eu olho e falo: 'não encaixa', sabe?", confessou Viih.