Viih Tube emociona seguidores ao compartilhar vídeo com a família: “Um sonho”

A influenciadora Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado de sua família composta pelo marido, filha e pets

Nesta terça-feira, 11, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo com toda sua família reunida. A influenciadora surgiu acompanhada de seu marido Eliezer, a filha recém-nascida Lua e seus pets.

O clipe mostrava Viih com Lua no colo, e depois de um tempo Eliezer chegava e fazia carinho na filha. Um tempo depois, os dois cachorrinhos da família sobem na cama e começam a brincar. A menina recém-nascida estava esbanjando fofura com uma roupinha cor vinho.

“Às vezes você está focado no futuro que nem percebe que está no meio do costumava pedir para ter”, refletiu a ex-BBB sobre sua vida como mãe e esposa na legenda que estava escrita em rosa no vídeo.

Já na legenda do post feito em suas redes sociais, a participante do BBB 21 continuou a reflexão colocada no vídeo: “Já parou para pensar nisso? As vezes pedimos demais, e aproveitamos pouco”.

Os seguidores da mamãe de primeira viagem adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários do post! “Família é tudo, né?”, escreveu uma fã, e Viih concordou: “TUDO”.

Outra seguidora ainda comentou: “A sensação é de que a Viih deve acordar todos os dias achando que está vivendo um sonho. Que família linda, Deus abençoe”. E a influenciadora respondeu: “Sem dúvidas, meu sonho mais lindo e real”.

Uma admiradora ainda comentou sobre a relação de Viih com seus pets: “Não costumo comentar as coisas muito por aqui. Mas preciso dizer que acho incrível que os seus ‘doguinhos’ não viram descartáveis depois da nenê. Estão sempre incluídos no meio de vocês. É lindo isso, eles também são a nossa família”. A mamãe de Lua respondeu: “Jamais, eles são nossos filhos também”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

“Mêsversário”!

Neste último final de semana, a filha de Viih Tube e Eliezer celebrou seus três meses de vida. O tema da festinha no apartamento da família não poderia ser outro se não Barbie, a boneca que terá um filme live-action que estreia nesta próxima semana.

A bebê surgiu fantasiada de boneca e posou ao lado dos pais com um vestido rosa-brilhante e deu um show de fofura ao aparecer deitada em uma embalagem de Barbie personalizada com seu nome.