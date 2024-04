Veja a reação de Giovanna Lancellotti ao saber que será madrinha de Pilar

Giovanna Lancellotti se emocionou ao ser escolhida como madrinha de Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme. "Já amo muito"

Pilar já está sendo a responsável por fortes emoções mesmo antes de nascer! Em vídeo publicado nesta terça-feira, 9, Fernanda Paes Leme surpreendeu Giovanna Lancellotti ao compartilhar que escolheu a atriz para ser madrinha de sua primeira filha, que está prestes a nascer, o que deixou Giovanna extremamente emocionada.

"Jura por Deus? Ah, Fernanda, vou chorar! Te amo! É minha primeira afilhada, eu já amo ela muito! Ela já era minha afilhada mesmo que eu não fosse. Meu amor, você se prepare. Que lindo!", declarou Lancellotti.

Na sequência, Fernanda acrescentou que elas já possuem um vínculo e uma amizade muito forte, por esse motivo, não teria pessoa melhor para ocupar o 'cargo'. "A gente é irmã, né?".

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Giovanna Lancellotti relembrou a primeira mensagem que enviou a Fe Paes Leme, quando tinha 17 anos e iria trabalhar com a futura comadre na novela Insensato Coração (2011), além de fotos do início da amizade; confira:

Fernanda Paes Leme compartilha escolha de madrinha de sua filha

A atriz Fernanda Paes Leme já escolheu quem é a madrinha de sua filha, Pilar, que nascerá em breve. Em um vídeo encantador nas redes sociais, ela revelou que convidou a atriz Giovanna Lancellotti para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.