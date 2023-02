Vai nascer? Claudia Raia exibe barrigão redondinho em nova foto: ''Linda''

Grávida, Claudia Raia mostrou como sua barriga com Luca já está bem grande

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao compartilhar fotos de seu final de domingo, 5, em sua casa no interior. Com a o pôr-do-sol e uma paisagem verde, a famosa surgiu plena exibindo sua barriga com Luca.

Grávida de seu terceiro filho, o primeiro com Jarbas Homem de Mello (53), a artista ainda encantou ao surgir coladinha com sua herdeira, Sophia Raia (20) curtindo o momento de folga e tranquilidade em meio à natureza.

"Golden hour", escreveu Claudia Raia na legenda do clique, em que exibiu seu barrigão em um vestido listrado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram pela grávida da vez. "Linda", elogiaram os fãs. "Que visual espetacular", admiraram outros.

Veja as fotos de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Na reta final da gestação, Claudia Raia exibe barrigão ao surgir completamente nua

Claudia Raia esbanjou beleza ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida nesta sexta-feira, 3.

A atriz está na reta final de sua gestação, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, e dividiu com os fãs as fotos de um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. Nos registros, ela faz carão e cobre os seios com os braços e também com os cabelos.

Ao publicar as fotos em seu perfil no Instagram, Claudia se derrete pelo filho, que se chamará Luca. "Não há nada superior ao amor", declarou a artista na legenda da publicação. Vale lembrar que ela já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari (64).