Thaila Ayala mostra os filhos fantasiados de piratas: "Excesso de fofura"

Thaila Ayalaexplodiu o fofuromêtro das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos dos filhos, Francisco, de 1 ano, e Tereza, de seis meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes.

Em clima de Halloween, a atriz fantasiou os herdeiros de piratas, e não perdeu a oportunidade de registrar os dois combinando o look. "Não tenho maturidade nenhuma!!! Meus piratas mais lindos da minha vida inteira!", se derreteu a mamãe coruja ao dividir os cliques no feed do Instagram.

As fotos de Francisco e Tereza fantasiados encantou os seguidores, que rapidamente encheram a publicação de curtidas e elogios. "hahahaha não dá essa duplinha aprontona", disse a atriz Fiorella Mattheis. "Tem como curtir mil vezes? Fofinhos", falou uma seguidora. "Excesso de fofura!", afirmou outra. "Tão lindos demais", comentou uma fã.

No último dia 12, quando foi comemorado o Dia das Crianças, Thaila fez uma declaração emocionante aos herdeiros. "Ahhh meus filhos. Sabe gestar vocês foi um grande desafio na vida da mamãe, foi BEM DIFÍCIL, duas gravidezes bem diferentes uma da outra mas ambas bem desafiadoras. Cheguei a ouvir de algumas pessoas que eu não merecia estar grávida ou ter vocês por ter sido sincera em não ter gostado de passar mal os 10 meses de gestação, por ter desencadeado TODAS as doenças que se é possível ter em uma gestação, por ter quase morrido em uma síndrome Hellp, e tantas outras coisas!", começou.

"Mas a verdade é que se eu precisasse passar por isso 1 milhão de vezes para ter vocês aqui nos meus braços, eu passaria 2 milhões vezes!!! Como explicar esse amor que transcende, que transforma, que preenche, que cativa, que emociona… Quando estou triste vocês me alegram c apenas um sorriso, vocês mudam tudo, mudam a frequência dentro de mim, quando estou desanimada vocês me dão ânimo, quando estou cansada vocês me dão força. Vocês definitivamente são a melhor parte mim, o melhor que já fiz!", finalizou.

Confira as fotos:

Quarto da filha

No mês passado, Thaila Ayala surpreendeu os seguidores ao apresentar em detalhes o quartinho de Tereza. Nas fotos, ela mostra que apostou em um visual clássico. Todo em tons de rosa bebê e decorados com itens retrô, o espaço chama a atenção pelo conforto e pelo bom gosto.

"Antes mesmo de saber que teria uma menina eu já tinha um quarto idealizado pra ela, cada detalhe já estava gravado na minha cabeça. Cada peça desse quarto tem uma história por trás!", declarou ela. "[Ele tem] um papel de parede que desenvolvemos exclusivamente para ela (...) Muito sonho numa legenda só né, mas é exatamente isso!", declarou ela feliz com o resultado. Veja como ficou!