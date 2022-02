Thaila Ayala mostra evolução da gravidez até o nascimento do filho: "Milagre da vida''

A atriz Thaila Ayala compartilhou um lindo vídeo mostrando o desenvolvimento da gravidez de Francisco

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 14h28

Thaila Ayala (35) encantou os seus seguidores ao compartilhar um vídeo exibindo a sua primeira gravidez.

No perfil do Instagram, a atriz mostrou a evolução do filho,Francisco (2 meses), desde a barriga e emocionou com os registros.

Nas imagens, ela aparece com o mesmo conjunto de roupa: um cropped de manga longa e um shorts branco e de veludo.

"O GRANDE MILAGRE DA VIDA", escreveu a esposa de Renato Góes (35) na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com a fofura do post: "Que mulher mais perfeita", "Um amor incondicional pra vida toda", "Sempre LINDA.. Presente divino", "Ficou ainda mais linda!", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO DE THAILA AYALA