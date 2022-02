Thaila Ayala comemora o segundo mês do filho, Francisco: ''Maior amor do planeta''

A atriz Thaila Ayala fez um bolo para comemorar o segundo mês de vida do filho, Francisco

Dia de comemoração!

Thaila Ayala(35) usou as redes sociais para mostrar a comemoração do mesversário do filho, Francisco.

O menino, fruto do casamento da atriz com Renato Góes (35) completou dois meses de vida nesta terça-feira, 1.

Assim como no primeiro mês do menino, Thaila fez um bolo de chocolate para comemorar a data e ao compartilhar algumas imagens com o herdeiro em seu perfil no Instagram, fez uma declaração.

"Mamãe fez outro bolinho pra celebrar o MAIOR AMOR DO PLANETA! E meses do meu Francisco!!!", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os cliques e parabenizaram o bebê. "Viva Francisco", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda. Parabéns, Francisco", comentou outra. "É muita fofura. Viva Francisco. Que Deus te abençoe", falou uma fã.

