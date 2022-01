Thaila Ayala posta montagem com momentos diferentes da maternidade: ''Ciclos da vida''

A atriz Thaila Ayala compartilhou na web uma montagem com momentos diferentes da maternidade

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 21h36

Thaila Ayala(35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para dividir com os fãs uma montagem com diferentes momentos da maternidade.

Na sequência publicada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece na primeira foto com um teste de gravidez, na segunda mostrando a barriga de grávida e no terceiro clique amamentando o filho, Francisco, que está com um mês de vida.

Nos três registros, Thaila está usando o mesmo vestido branco e acompanhada de Martin, o cachorro da família. "Ciclos da vida", escreveu a esposa do ator Renato Góes (35) na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelo registro. "Que amor", comentou Fernanda Paes Leme (38). "Que família linda", falou Sasha Meneghel (23) "Ai meu Deus, que fotos lindas", disse uma seguidora. "Ahh que sequência de fotos mais linda. Amei", escreveu uma fã.

Passeio com Martin

Thaila Ayala e Renato Góes decidiram levar Martin, o cachorro da família, para um passeio na cachoeira. No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo super fofo e descontraído do momento, e contou que em breve curtirá o momento com o filho do casal. "Primeira entrada do Martin na cachoeira, já, já é o Francisco!", disse ela.

Confira: