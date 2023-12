Thaila Ayala e Renato Góes celebram dois anos do filho em festão com amigos

Thaila Ayala e Renato Góes reuniram familiares e amigos famosos para comemorar a vida do pequeno Francisco, que acaba de completar dois aninhos

A família de Thaila Ayala e Renato Góes está em festa! No último sábado, 02, os atores da emissora global organizaram um festão para celebrar o segundo aniversário de seu primeiro filho, o pequeno Francisco. O casal reuniu familiares e amigos famosos para comemorar o momento tão especial na vida do menino.

Embora não tenham compartilhado registros oficiais do aniversário, alguns dos convidados presentes dividiram detalhes da celebração. A influenciadora digital Mari Bridi usou seu perfil nas redes sociais para exibir registros de seus filhos na festinha de Francisco, que teve como tema ‘Fazendinha’: “Viva o Fran”, ela escreveu em um vídeo do menino.

Thaila Ayala e Renato Góes celebram dois anos do primogênito - Reprodução/Instagram

Entre os cliques, é possível observar detalhes da decoração luxuosa eleita para marcar essa fase especial na vida da família. O evento contou com docinhos personalizados com o tema da celebração. A temática também foi destacada em um bolo decorado e centros de mesa coloridos para comemorar os dois anos do pequeno.

Isis Valverde exibe detalhes da festinha do filho de Thaila Ayala e Renato Góes - Reprodução/Instagram

A atriz Isis Valverde, que também marcou presença na celebração, dividiu um registro em que o bebê aparece com uma peça personalizada para o evento, um macaquinho jeans para entrar na temática de ‘Fazendinha’. Durante seu parabéns, Francisco deu um show de fofura ao aparecer na mesa do bolo comendo pipoca com sua roupinha fofa.

Isis Valverde exibe detalhes da festinha do filho de Thaila Ayala e Renato Góes - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de Francisco, Thaila e Renato também são papais de uma menina, a filha caçula chamada Tereza. A bebê, que tem apenas sete meses, nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca.

Nos últimos dias, a atriz desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia: “Imaginem a dificuldade de ter que lidar com sua filha, de 6 meses, precisando de oxigênio e resgate para respirar, sendo sedada para aceitar o oxigênio?”, ela declarou. Mas a pequena já recebeu alta e curtiu a festinha ao lado do irmão mais velho.

Thaila Ayala passou por transformação radical no cabelo:

A atriz Thaila Ayala está com novo visual! Na última sexta-feira, 1º, ela contou que passou por uma mudança radical em seu cabelo. A estrela se despediu do seu cabelo castanho natural para aderir aos fios ruivos. A nova coloração alaranjada dos fios dela foi revelada por meio de um vídeo com o passo a passo da transformação.

A mudança do visual dela demorou dois dias e foi feita pela equipe do hairstylist Anderson Couto. A estrela registrou como foi a mudança do visual em um vídeo e revelou mais detalhes sobre sua nova personagem: “2 dias e 6 horas de transformação, chegamos lá. Obrigada Anderson Couto. Minha ruivinha vem aí”, disse ela na legenda; confira o antes e depois de Thaila.