Tays Reis e Biel recebem a visita de Ana Hickmann no mesversário da filha

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 13h25

Nesta quarta-feira, 24, Tays Reis (27) compartilhou as fotos da visita de Ana Hickmann (41) no primeiro mesversário da filha, Pietra, fruto do relacionamento com Biel (26).

Aproveitando a data especial da família, a apresentadora gravou os bastidores do evento caseiro para exibir aos fãs no Hoje em Dia.

Como tema do primeiro mês de vida da herdeira, o casal escolheu vaquinhas e arrasaram na decoração.

"Amanhã, 10h da manhã, estaremos no SOS Mães! @ahickmann veio nos visitar em um dia muito especial: 1 mês de Pietra! Quem quiser acompanhar tudo que rolou, é só conectar na Record!", escreveu a cantora na legenda.

Os admiradores rapidamente lotaram os comentários. "Não vejo a hora", "Ansiosa", "A festa ficou linda demais", "Não vou perder por nada", dispararam eles.

TAYS REIS E BIEL SE DECLARA PARA A FILHA

Pietra, filha de Tays Reis e Biel, está completando 1 mês de vida! E para celebrar essa data tão especial, o casal usou suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para a pequena. O casal fez uma publicação em conjunto onde compartilharam uma foto da pequena, feita durante um ensaio fotográfico, onde ela aparece dormindo usando uma roupinha encantadora, combinando com uma tiarinha com uma rosa.

