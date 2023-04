Tamy Contro, ex-mulher de Projota, mostra o primeiro banho do filho: “Lindo e cheiroso!”

Alerta fofura máxima! Ainda no hospital, Tamy Contro compartilha o primeiro banho do filho, Otto

Na tarde esta terça-feira, a influenciadora Tamy Contro (30) explodiu o fofurômetro ao mostrar novos registros do filho, Otto, fruto do casamento com o ex-marido, o cantor Projota (36). Os dois já são pais de Marieva, de três anos.

Em suas redes sociais, ela exibiu cliques do bebê em seu primeiro banho ainda no hospital. O menino apareceu enrolado em uma toalha branca, enquanto era cuidadosamente banhado por uma enfermeira.

O bebê que nasceu no último dia 03, estava com uma expressão relaxada e até um sorriso no rostinho. “Primeiro banho", disse ela na legenda.

Antes de registrar o momento especial do filho, Tamy Contro deu detalhes sobre o parto do menino, através dos Stories do Instagram. A influenciadora digital explicou que na noite do domingo, 2, começou a sentir as contrações, e decidiu ficar embaixo do chuveiro para ajudar a aliviar as fortes dores.

VEJA O STORY DE TAMY CONTRO:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Projota encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

Na última segunda-feira, 03, Projota encheu seu feed de amor ao compartilhar em sua conta oficial no Instagram, as primeiras fotos do rostinho do seu segundo filho, Otto.

"Otto nasceu junto ao sol, as 06:05 da manhã. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Ariano como seu pai", iniciou ele. "E eu sou seu pai… cabe um mundo nessas palavras. Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você Otto… 'Mas se você torcer pro Santos vai ser foda!'", se derreteu ainda.