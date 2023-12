Sertanejo Cristiano mostra cicatriz do filho após cirurgia: "Vitória"

Sertanejo Cristiano mostra seu filho caçula com sorrisão no rosto ao se recuperar de cirurgia no coração e deixa a cicatriz dele à mostra

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, comemorou o primeiro mês de recuperação do seu filho caçula, Miguel, após passar por uma cirurgia no coração. O bebê nasceu com um problema congênito cardíaco, chamado de Tetralogia de Falou, que é a má formação do músculo cardíaco. Com isso, ele precisou ser operado e o procedimento teve bons resultados. Agora, o papai coruja comemorou a vida do filho.

Nas redes sociais, Cristiano mostrou uma foto do bebê com um sorriso no rosto e sem camiseta, deixando à mostra a cicatriz em seu tórax. Na legenda, ele comemorou a saúde do herdeiro.

"Hoje completamos 1 mês da maior vitória da sua vida filho. Obrigado por lutar por você naquele dia, e seguirei firme na promessa de lutar pra sempre por você. Obrigado por me ensinar a rezar, por me tornar intimo de Deus. Eu nao tenho duvida do seu propósito aqui, eu aceitei tudo que viesse de Deus sobre sua vida, mesmo que o melhor fosse nao te ter mais aqui. Mas Deus te manteve aqui, coisas grandes ele tem pra sua vida. Minha função é te criar nos caminhos dele, e com a intercessão de Sao Miguel Arcanjo, trilharemos juntos o caminho do amor de Cristo. Te amo meu gueguél", disse ele.

Esposa de Cristiano também já falou sobre a cirurgia do filho

Há poucas semanas, a esposa de Cristiano, Paula Vaccari, celebrou a alta hospitalar do filho caçula, Miguel, com um recado nas redes sociais. Ela mostrou vídeos e fotos dos dias do herdeiro em um hospital após passar por uma cirurgia no coração.

"Meu Deus de promessas, Meu Deus de Milagres, eu só sei dar graças e louvores a todo momento. Tudo eu entreguei a Ele, confiei, orei sem cessar e esperei o tempo Dele e o nosso milagre está aqui, após 6 dias de cirurgia, recebemos alta para casa. Miguel, nosso coração valente está com o coração a mil agora, pois Jesus concluiu o nosso milagre e operou na vida dele através das mãos dos médicos", disse ela.

E completou: "Confesso que o pós-cirúrgico assusta, mas com fé, meu esposo de mãos dadas comigo, e todas as orações que recebemos, me mantive de pé e forte para cuidar do nosso anjo. Pude sentir o cheiro de rosas de Nossa Senhora comigo, me cobrindo com seu manto sagrado, intercedendo junto a Jesus pela minha calma e a poderosa proteção de São Miguel Arcanjo nos defendendo no combate. Afinal, Quem como Deus? Ninguém com Deus. Obrigada, obrigada e obrigada meu Deus".